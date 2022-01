Dataangrep mot Ukraina

Ukraina melder om et massivt dataangrep mot regjeringens nettsteder, ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer samtidig som spenningen øker mellom Russland og vesten i forbindelse flere mislykkede samtaler rundt situasjonen i Ukraina. Undervisningsministeriet melder på Facebook at deres nettsted er nede på grunn av et «globalt dataangrep» som skjedde i natt. Nettstedet til utenriksministeriet, regjeringen og kriseministeriet er også nede. I en melding på ukrainsk, russisk og polsk heter det «vær på vakt, vent det verste».