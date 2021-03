Dårligere psykisk helse hos unge

Halvparten av de unge sier de har fått dårligere psykisk helse under pandemien. Det kommer fram i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, melder VG.

I alderen 16 til 24 år oppgir hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien. I aldersgruppen 25 til 34 år er andelen 47 prosent, ifølge Helsedirektoratet.

Dette er første gang undersøkelsen har med spørsmål om psykisk helse.

De yngre er også mer bekymret. Omkring halvparten av dem under 35 år oppgir at de er mer bekymret. Helsedirektoratet understreker at dette er et øyeblikksbilde og ikke forskningsresultater.