Dårlig vær på Hardangervidda

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt mandag morgen på grunn av dårlig vær.

Allerede søndag kveld ble Hardangervidda stengt for personbiler mens det ble innført kolonnekjøring for større kjøretøy.

Mandag morgen melder Vegtrafikksentralen at riksvei 7 over Hardangervidda nå er stengt for all trafikk. Ny vurdering skal gjøres klokken 13.

Også fylkesvei 50 Aurland - Hol og fylkesvei 53 Tyin – Årdal er stengt for trafikk, mens det er innført kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet på riksvei 52.

Ifølge NRK blåste det klokken 5 mandag morgen 25 meter i sekundet ved Haugastøl.

– Det er meldt om kraftig vind på Dovre samt i øvre deler av Innlandet. Dette har ført til at flere trær har falt ned og skapt problemer for trafikken. Vi oppfordrer derfor trafikantene om å være spesielt oppmerksom på dette når dere ferdes i området, skriver Vegtrafikksentralen Øst på Twitter.

