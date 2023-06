Danske Bank forlater det norske privatmarkedet

Danske Bank har etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere sin drift i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Som en konsekvens av dette vil man ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, og det har dermed blitt innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av filialen. Det skriver banken i en pressemelding. Banken understreker at ingenting endrer seg for deg som kunde nå.

─ Vi har svært gode kunder i personmarkedet og kjenner på et stort ansvar. Våre kunder trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg av denne delen av filialen, og vi er trygge på å finne gode løsninger som er til det beste for våre personmarkedskunder, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.