Dansk statsadvokat ber om at det reises tiltale mot tidligere forsvarsminister

Den danske statsadvokaten ber justisdepartementet formelt ta ut tiltale mot den tidligere forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen for å ha lekket klassifisert informasjon, melder Reuters.

– Justisdepartementet mottok tirsdag ettermiddag en anbefaling fra Riksadvokaten om at det tas ut tiltale mot et medlem av Folketinget, Claus Hjort Frederiksen, for brudd på straffelovens paragraf 109 om uautorisert utlevering av høyt graderte opplysninger, skriver justisdepartementet i en uttalelse ifølge danske Ekstra Bladet.

Fredriksen er medlem av danske Venstre og har vært medlem av Folketinget i Danmark siden 2007.

Det er nasjonalforsamlingen som må stemme over om han skal stilles for retten