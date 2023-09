Danmark: Anbefaler å heve abortgrensen til 18 uker

Det flertall i Det etiske råd i Danmark anbefaler å heve abortgrensen til 18 uker. Det melder DR. 15–17 år gamle jenter skal også kunne få abort uten foreldrenes samtykke, mener rådet. I dag går grensen for fri abort i Danmark ved 12. uke.

– Det viktigste argumentet er at kvinner selv får mulighet for å treffe en beslutning helt frem til 18. uke, og får god tid til å tenke seg om, sier lederen for rådet, Leif Vestergaard.

Rådet har vurdert abortgrensen fordi det er 50 år siden fri abort ble innført i Danmark, og fordi debatten om abortgrensen foregår i andre europeiske land.

I forbindelse med at 12-ukersgrensen ble innført for 50 år siden, har både politikere og eksperter uttalt at de ønsker å heve grensen til 18 uker, skriver DR.