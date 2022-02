Danmark stenger luftrommet for russiske fly

Danmark stenger luftrommet for russiske fly, melder den danske utanriksministeren søndag.

Tidlegare i dag blei det kjent at også Finland planlegg å stenge luftrommet. Totalt elleve europeiske land har eller planlegg å stenge luftrommet som ein sanksjon mot Russlands invasjon av Ukraina.

Ein talsmann for EU seier dei fleste EU-landa no har stengd luftrommet for russiske fly, og at det truleg kjem ei meir formell avgjerd om dette frå EU snart. Noreg har førebels ikkje stengd luftrommet for russiske fly.