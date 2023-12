Danmark har vedtatt lov som forbyr koranbrenning

Det skriver danske medier. Loven ble vedtatt etter en avstemning torsdag, med 94 stemmer for og 77 stemmer mot.

Ifølge danske DR blir det straffbart å brenne Koranen. Det gjelder imidlertid alle religiøse skrifter, eksempelvis også Bibelen.

De tre regjeringspartiene samt De Radikale stemte for, mens de resterende opposisjonspartiene på både venstre og høyre fløy stemte mot. Ingen stemte blankt.

I de skandinaviske landene har det de siste årene ært flere tilfeller av merkinger med koranbrenning, noe som har ført til bråk. Dette har også ført til sinne og protester i flere muslimske land.

Justisminister Peter Hummelgaard sier at han har forståelse for at mange reagerer på lovgivningen, men at de prioriterer landets sikkerhet.

– Siden juli har det vært over 526 rapporterte demonstrasjoner med brente koraner eller flagg. De har kun blitt holdt i den hensikt å fremkalle negative reaksjoner, sier han.