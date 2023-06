Daglig leder bekrefter til NRK: Ran på bingo i Kragerø

Politiet er på et bingolokale i Kragerø etter melding om et ran.

– Det er hørt et smell under ranet, usikkerhet om dette er et ekte våpen eller ikke, skriver politiet på Twitter.

Ingen er skadet.

Politiet søker nå vitner som kan ha sett en person dra fra stedet. Personen skal ha vært iført motorsykkelhjelm og mørke klær.

Daglig leder for den aktuelle bingoen bekrefter til NRK at ranet skjedde i bingolokalet deres.

– Ja, det stemmer. Men det har nettopp skjedd og vi holder på å kartlegge omstendighetene. Så vi må nesten få oversikt før vi sier noe mer, sier daglig leder Anita Fjærem til NRK.

Hun vet ikke noe om meldingene om at det er hørt smell.

– Nei, jeg vet ikke noe mer om det. Vi kartlegger og får kontakt med de som var på jobb om hva som egentlig har skjedd, sier Fjærem.

Politiet sier at det ikke er noe som tyder på at det er brukt ekte våpen under ranet.

– Ingen er skadet fysisk. Ransmannen har ikke fått med seg noe utbytte etter det vi erfarer per nå, skriver politiet.