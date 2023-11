Dagbladet: Viggo Kristiansen krever 90 millioner

Viggo Kristiansen vil ha en rekordhøy erstatning. Kravet er 89 815 602 kroner, skriver Dagbladet.

– Totalkravet er på nærmere 90 millioner kroner, bekrefter advokat Brynjar Meling overfor Dagbladet.

Kristiansen sonet 21 år i fengsel før han ble frikjent.

Kravet blir overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet. Årsaken til at kravet ikke blir sendt til Statens sivilrettsforvaltning, som normalt behandler slike saker, er at Siv Hallgren er direktør der.

Advokatene til Kristiansen mener hun er inhabil, og ikke kan behandle erstatning- og oppreisningskravet.

Hallgren var tidligere leder for gjenopptakelseskommisjonen. Hun stemte mot å gjenåpne saken til Kristiansen, da et flertall på tre mot to stemmer gjenåpnet saken.