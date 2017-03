Dagbladet, VG og NRK samarbeider

Dagbladet, VG og NRK varsler tirsdag at de vil inngå et historisk samarbeid mot «fake news». Mediehusene går sammen om å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter. Innholdet i tjenesten «Faktisk» blir tilgjengelig for alle.