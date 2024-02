Dagbladet: To personer pågrepet i Norge i forbindelse med en drapssak i Pakistan

To mannlige norske statsborgere er mistenkt i en drapssak i Pakistan. Onsdag ble de pågrepet i Norge, melder Dagbladet.

Det bekrefter politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt.

- Etter de opplysningene vi har fått fra Pakistan, har vi siktet to personer som er bosatt i Øst politidistrikt for et drap som ble begått i Pakistan 6. februar, sier han til avisen.

Tidlig onsdag ettermiddag satt begge mennene i avhør.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om mennene skal framstilles for varetektsfengsling.