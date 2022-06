Dagbladet: Russiske hackere varsler angrep mot Norge

Den russiske hackergruppa Killnet varslet onsdag morgen et storangrep mot Norge, skriver Dagbladet.

Samtidig er nettsidene til Arbeidstilsynet og BankID nede.

Altinn opplyser om at enkelte brukere kan oppleve ustabilitet med tjenestene deres.

– Vi jobber med å rette det, skriver Altinn på nettsidene sine.

Killnet står blant annet bak flere dataangrep for å støtte den russiske invasjonen av Ukraina. De er blant annet kjent for å ta gjøre nettsider utilgjengelige for brukere.

Gruppa hevder de skal angripe Politiet, BankID, ID-porten hos Difi, Nav, UDI, Digitaliseringsdirektoratet og flere andre norske nettsider og nettjenester, ifølge avisa.