Dagbladet: Mann i 40-årene pågrepet og siktet for drap i Oslo i mai i fjor

En mann i 40-årene blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag ettermiddag, skriver Dagbladet.

Han er siktet for et drap i mai 2023, opplyser politiadvokat Hilde Hermanrud Strand til avisa, men ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Mannen skal ha drept sin egen kone. Ifølge mannens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, nekter han straffskyld.

Til TV 2 sier bistandsadvokat for de etterlatte, Mette Yvonne Larsen, at mannen har vært siktet for å ha etterlatt sin kone i hjelpeløs tilstand tidligere, men det har vært en hypotese om drap som nå har kommet til overflaten.