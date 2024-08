Dag-Inge Ulstein vil fortsatt ikke ta gjenvalg på Stortinget

Torsdag kveld trakk KrF-leder Olaug Bollestad seg som leder i partiet. Nestleder og fungerende leder i KrF, Dag-Inge Ulstein, står imidlertid fast på at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Han ønsker heller ikke være partileder på lang sikt.

– Den beslutningen står fortsatt ved lag, sier Ulstein til NRK.

Partiet holdt et over syv timer langt krisemøte torsdag, som endte med at Bollestad varslet slutten på sin lederrolle. Ulstein understreker at de har stor respekt for valget.

– Vi trengte de timene for å snakke oss gjennom det som var viktig å få tatt opp. Et langt møte betyr ikke bety noe annet enn nettopp det. Det var en veldig respektfull tone under møtet.