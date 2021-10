Cuomo siktet for seksuallovbrudd

New Yorks tidligere guvernør Andrew Cuomo er siktet for seksuallovbrudd. Det opplyser talsmannen for en domstol i delstatshovedstaden Albany, ifølge nyhesbyrået Reuters. Cuomo trakk seg i august etter anklager om seksuell trakassering. Han har imidlertid avvist anklagene.