Cruiseskip fortsatt fast ved Grønland

Et cruiseskip med 206 mennesker om bord står fortsatt fast etter at det grunnstøtte i et avsidesliggende havområde utenfor Grønland mandag.

Skipet ligger fast i Alpefjord i Nordøstgrønlands Nationalpark. Stedet ligger 140 mil nordøst for Grønlands hovedstad Nuuk, og nærmeste skip var flere dagsreiser unna da det grunnstøtte.

Onsdag meldte både redningstjenester og skipets operatør, det australske turselskapet Aurora Expeditions, at skipet fortsatt ligger på grunn.

Arktisk Kommando (JAC), som ivaretar det danske forsvarets oppgaver i og ved Grønland, er på vei til stedet med et skip. De er i kontakt med andre skip i nærheten for å se om noen kan komme cruiseskipet til unnsetning.

NRK skrev først at cruiseskipet er norskeid. Det stemmer ikke. Et norsk selskap har designet skipet, som er amerikanskeid.