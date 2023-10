CNN: Usikkert om Gaza får nødhjelp fredag

Sikkerhetsutfordringer og veiarbeid kan forsinke de 20 trailerne med nødhjelp som står klare på grensa mellom Egypt og Gaza, sier en kilde til CNN.

– Jeg hadde ikke veddet penger på at de trailerne kommer seg gjennom i morgen, sa den ikke-navngitte kilden til kanalen sent torsdag.

Kilden, som har kjennskap til diskusjonene mellom Egypt og USA, viser til nødvendig veiarbeid i buffersonen på egyptisk side. I tillegg er det andre detaljer som må løses for å forsikre at denne forsendelsen ikke blir et enkelttilfelle. (NTB)