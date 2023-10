CNN: Trump-advokat erkjenner straffskyld i Georgia-sak

Donald Trumps tidligere advokat Sidney Powell erkjenner straffskyld i saken om valgpåvirkning i delstaten Georgia, melder CNN.

Kanalen skriver at påtalemyndigheten ber om seks års prøvetid. Reuters skriver at hun erkjente straffskyld for seks tiltalepunkter,

Powell var advokat for Trumps valgkampapparat. Sammen med tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani ledet hun et mislykket forsøk på å få retten til å underkjenne valgresultatet i flere vippestater i ukene etter presidentvalget i 2020.

Hun er en av de 19 som står tiltalt i saken. Blant dem er også Trump selv.

