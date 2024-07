CNN: Pelosi har sagt til Biden at han ikke kan slå Trump

Demokratenes tidligere leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, skal i et privat møt, ha sagt til president Joe Biden at målingene viser at han ikke kan slå Donald Trump, sier kilder til CNN.

Pelosi skal også ha sagt at Biden kan ødelegge demokratenes sjanse for flertall i Huset ved valget i november.

– Biden svarte med å gå imot Pelosi og si at han hadde sett målinger som viste at han kan vinne, sier en kilde om samtalen de to toppolitikerne hadde nylig.

ABC News melder at også demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, i et møte lørdag skal ha bedt Biden om å trekke seg fra valgkampen.

Schumer skal ha sagt til Biden at det er bedre for landet og det demokratiske partiet om han trekker sitt kandidatur.

Biden opplyste onsdag at han har fått korona. (NTB/NRK)