Chris Christie trekker seg fra nominasjonskampen

Trump-utfordrer Chris Christie trekker seg fra kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024-valget, bekrefter han, ifølge AFP.

Christie har vært den av kandidatene som har vært mest kritisk til tidligere president Donald Trump, som leder på målingene.

Christie kunngjorde at han trekker seg på et velgermøte i Windham, New Hampshire onsdag kveld.

Christies avgjørelse kan hjelpe de andre kandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis, som i målingen får oppslutning på henholdsvis 12 og 11 prosent.