Chelsea-eigar med i forhandlingane

Eigaren av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovitsj, skal vera med på forhandlingssamtalane mellom Ukraina og Russland. Det melder blant anna The Jerusalem Post.

Det skal vera Ukraina som har spurt han om han kunne vera til hjelp i samtalane.

– Eg kan bekrefta at Roman Abramovitsj blei kontakta av den ukrainske sida for støtte til ei fredeleg løysing, og at han har forsøkt å hjelpa sidan, seier ein talsperson for Abramovitsj ifølge The Guardian.