Charlie Watts er død

Trommeslageren i Rolling Stones, Charlie Watts, er død, 80 år gammel. Det opplyser agenten til nyhetsbyrået AFP.

Watts er sammen med Mick Jagger og Keith Richards et av de eneste Stones-medlemmene til å være med på alle albumene, og han nevnes jevnlig av musikkritikere blant tidenes beste trommeslagere.

– Det er med stor sorg at vi meddeler at vår elskede Charlie Watts er død. Han sovnet stille inn på et sykehus i London tidligere i dag, omgitt av sin familie, sa agent Bernard Doherty i en uttalelse.

Tidligere i august måtte Watts avlyse sin deltakelse i turnéen Rolling Stones USA No Filter Tour på grunn av sykdom. Watts hadde slitt med strupekreft siden 2004, men det er ikke klart hva dødsårsaken er.