CBS: Trump møter i retten tirsdag

USAs tidligere president, Donald Trump, skal møte i retten tirsdag neste uke, melder CBS. Rettsmøtet skal finne sted klokken 14.15 lokal tid.

Torsdag kveld ble det kjent at en storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels, som har fortalt at hun har hatt et forhold til Trump. Selve tiltalen er ikke offentliggjort ennå.