Carrie Lam tar ikke gjenvalg

Hongkongs leder Carrie Lam sier at hun ikke vil ta gjenvalg for en ny periode som byens leder i valget 8. mai, melder Reuters. Hun sier at avgjørelsen er hennes eget ønske og at den er basert på hennes familiesituasjon.

– Jeg må sette familien min først, og de føler at det er på tide for meg å reise hjem, sa hun.

Lam sa at hun hadde informert Beijing om intensjonene sine i mars fjor.

Lam var karrierebyråkrat og ble Hongkongs første kvinnelige leder i 2017. Hennes avgang avslutter en fem år lang periode der Kina tok større kontroll over Hongkong, noe som utløste store demokratiprotester, og en pandemirespons som førte Hongkong ut i internasjonal isolasjon.