Canada melder om observasjon av spionballong

Forsvaret i Canada melder om observasjon av en spionballong og sier dens bevegelser blir sporet, noen timer etter at USA meldte om det samme.

– Canadierne er trygge og Canada jobber for å sikre luftrommet, inkludert med overvåking av en mulig hendelse nummer to, skriver forsvaret i en uttalelse.

Det er ikke klart fra uttalelsen om det er snakk om samme ballong som USA meldte om torsdag kveld, men det canadiske forsvaret skriver at de samarbeider med sine amerikanske allierte.

Torsdag kveld meldte det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon om at det som mistenkes å være en kinesisk spionballong flyr over USA. Ballongen har blitt overvåket siden den ankom luftrommet for et par dager siden, opplyste en tjenesteperson. (NTB)