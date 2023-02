Camilla Bjørn (39) ny programdirektør i NRK

Camilla Bjørn er ansatt som ny programdirektør i NRK. Stillingen er nyopprettet og Bjørn skal lede den nye Programdivisjonen, som er en sammenslåing av Marienlystdivisjonen og produksjonsavdelingen i Teknologidivisjonen.

Divisjonen blir landets største produksjonsmiljø og vil bestå av om lag 975 ansatte.

– Jeg er veldig glad for å få Camilla Bjørn med på laget, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Camilla Bjørn har de siste seks årene vært programredaktør for P3. Hun jobbet i VG i 11 år før hun meldte overgang til NRK. Bjørn starter i jobben som programdirektør 1. april.

– Det er viktig for oss at vi når ut med innholdet vårt til alle i Norge, også på våre digitale plattformer. For å få det til må vi bruke den kompetansen og de ressursene som er i NRK på best mulig vis, sier Camilla Bjørn.