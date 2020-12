Byttetips for julegaver i år

Forbrukerrådet anbefaler at folk venter med å bytte julegaver til etter nyttår for å unngå kø og kaos i romjula, skriver NTB. De anbefaler å gå i butikken tidlig, eller rett før stengetid. Hvert år bytter nordmenn julegaver for millioner av kroner.