Bystyremedlem dømd for Nav-svindel

Ein representant i Oslo bystyre er dømd til 9 månadar i fengsel for å ha svindla Nav for 760.000 kroner. Danny Chaudry er uavhengig representant. Han er dømd for å ha fått uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg medan han jobba som køyrelærar.