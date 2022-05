Buss med barn kjørt i grøfta – alle reddet ut

En buss med barn fra et idrettslag kjørte fredag ettermiddag i grøfta i Lom i Ottadalen, melder politiet i Innlandet på Twitter.

Alle barna er reddet ut av bussen.

Det ble føtst meldt om en viss fare for at bussen kunne velte, og brannvesenet sikret bussen med stropper i påvente av at barna skulle evakueres ut.

Oppdragssleder Ove Stian Overum bekrefter overfor NRK at det ikke er noen personskader i forbindelse med hendelsen.

Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet. Bussen kjørte av veien i forbindelse med at det var trangt i møte med annen bil, sier Overum.

Trafikken dirigeres i påvente av bilberging.