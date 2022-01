Bursdagsfeiring for Boris Johnson under nedstenging

Det ble holdt bursdagsfeiring for Storbritannias statsminister Boris Johnson under nedstengingen i juni 2020. Det melder TV-nettverket ITV ifølge Reuters.

Feiringen skal ha funnet sted på tross av den tids forbud mot samlinger innendørs.

Statsministerens kone Carrie Johnson skal ha vært med å arrangere overraskelsesfesten i Downing Street den 19. juni, der inntil 30 personer fra personalet skal ha deltatt.

I et svar fra statsministerens kontor bekreftes det at en gruppe samlet seg for å gratulere ham med dagen. Det hevdes at Johnson var der i under ti minutter.

Boris Johnson er for tiden hardt presset etter flere fest-avsløringer under pandemien, i strid med gjeldende smittevernregler.