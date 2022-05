Buffalo-siktet i retten i USA

18-åringen som er siktet for å stå bak masseskytingen i Buffalo i delstaten New York, møtte i natt norsk tid i retten. Den hvite Payton Gendron er siktet for terror og drap på 10 svarte mennesker på et kjøpesenter. Gjerningsmannen la på forhånd ut en video på nettet der han ytret støtte til hvit makt-ideologi.