Bufdir: 26 kommuner har meldt at de har avvik

26 kommuner har meldt at de har oppdaget avvik i den tekniske løsningen som tar imot bekymringsmeldinger i barnevernet.

I statusrapporten skriver barne-, familie- og ungdomsdirektoratet til Barne- og familiedepartementet at det er for tidlig å si hvor mange meldinger som ikke har kommet fram, men at kartleggingen så langt kan tyde på at mange kommuner ikke er berørt.

Ifølge Visma er 244 kommuner mulig omfattet av feilen. 68 barnevernstjenester har meldt at det ikke er problemer hos seg. Disse barnevernstjenestene representerer 120 av disse kommunene.

På spørsmål om hvor lenge feilen kan ha vært der, svarer Bufdir:

– Feilen har vært der siden Visma etablerte sitt mottaksapparat for portalen i Familia. Etter våre opplysninger skjedde dette fra 30.09.2022.

(NTB)