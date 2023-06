Budstikka: Mann dømt til 11,5 års fengsel for drap i Asker

En 44 år gammel litauisk mann er dømt til 11 år og et halvt års fengsel for drap og oppbevaring av narkotika. Det melder Budstikka.

På formiddagen 24. september 2021 ble nødetatene varslet om at to menn hadde vært i slagsmål utendørs i Åros sentrum, noe som endte med at den ene ble stukket i hjel med en brødkniv.

Gjerningsmannen stakk av fra åstedet til fots, men ble pågrepet i Oslo dagen etterpå.

Litaueren i midten av 40-årene har innrømmet de faktiske forholdene, men hevdet at han handlet i selvforsvar. I dommen er det lagt til grunn at 44-åringen ble angrepet av avdøde, men at han gikk for langt i forsvarshandlingen.

Den avdøde var en mann i 30-årene fra Litauen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale 250.000 kroner til hver av avdødes foreldre og to barn. Han må også betale 64.500 kroner i erstatning for utgifter til gravferden.