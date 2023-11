Budsjettplan sendt videre til Senatet

I USA vedtok Representantenes hus tirsdag en ny budsjettplan, som skal hindre at det amerikanske statsapparatet går tom for penger og må legge ned all statlig virksomhet. Budsjettplanen er nå sendt videre til behandling og godkjenning i Senatet.

Budsjettforslaget ble vedtatt med et flertall på 336 stemmer mot 95.

Dersom Senatet ikke sender president Joe Biden en godkjent budsjettplan til signering innen fredag 17. november, kan store deler av det amerikanske statsapparatet bli nedstengt.

Blir budsjettplanen godkjent i Senatet vil president Biden signere, opplyser en tjenestemann i Det hvite hus tirsdag.