Budsjettavtale: Milliarder til økt barnetrygd

SV har fått gjennomslag for å øke barnetrygden for de eldste barna, ifølge budsjettavtalen.

Det blir satt av 800 millioner kroner til dette i år. Helårsvirkningen av grepet er 2,4 milliarder kroner.

Konkret tettes gapet i barnetrygden mellom de yngste og de eldste barna ved at barnetrygden økes med 256 kroner for barn over 6 år fra 1. september i år.

– Vi gir barnefamilier med eldre barn bedre råd, og får endelig tettet gapet på barnetrygden, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisbeth Kaski.