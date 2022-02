BT: Mann (48) tiltalt for drap på Renate Strand Normann

Bergens Tidende melder at en 48 år gammel mann er tiltalt for drapet på Renate Strand Normann. Normann, som ble 42 år gammel, ble funnet død på en veg i Hardangerfjorden i april i fjor. Politiet mente skadene tydet på at hun hadde blitt utsatt for dødelig vold.