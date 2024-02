BT: Kurt Nilsen og Jan Fredrik Karlsen bryter samarbeidet

– Vi har hatt 21 år på veien med sykt fete opplevelser. Og et sterkt vennskap i bunn. Men i høst kom vi til et punkt der vi måtte stake ut kursen videre, forteller Karlsen videre til avisa Bergens Tidende.

De to møttes på Idol-audition i 2002 – Nilsen som deltaker og Karlsen som juryleder. Da Nilsen vant Idol i mai 2003, et halvt år senere, hadde de allerede bestemt seg for å samarbeide.

I over 20 år har de trolig vært landets mest profilerte artist og manager-konstellasjon, med blant annet tidenes eneste «World Idol»-seier på CV-en, skriver BT.