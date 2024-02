BT: Funn av levninger etter brann i Bergen

Brannvesenet og politiet rykket torsdag morgen til en privatadresse i Åsane etter melding om brann.

Eieren av huset kom uskadet fra hendelsen, mens en annen person ikke har blitt gjort rede for. Nå melder politiet at de har funnet levninger i huset.

– Vi har ikke sikker identitet på vedkommende som er funnet. Men vi har varslet pårørende til vedkommende som skal ha hatt tilhold i boligen, sier påtaleansvarlig Linn Skaar Sætre til BT.

Hele huset, som befant seg på et gårdstun, sto i brann da nødetatene kom til stedet. Klokken 09.55 meldte 110 Vest-sentralen at brannen er under kontroll.

Årsaken til brannen er ikke kjent.