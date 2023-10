Brussel-mistenkt har sete i fengsel i Sverige

Mannen som er mistenkt for å ha drepe to svenskar i Brussel, har sete i fengsel i Sverige, opplyser fleire svenske medium. Han har opphalde seg i landet med falsk identitetsinformasjon, skriv dei vidare.

Mannen har aldri hatt opphaldsløyve i Sverige.

Tidlegare i dag opplyste Sveriges statsminister Ulf Kristersson at gjerningsmannen hadde vore i Sverige, men at han ikkje var kjend for svensk politi.

Den mistenkte mannen blei skoten då han blei pågripen i Brussel tysdag morgon. Han døydde på veg til sjukehuset.