Bruk av bankkort stupte i mars

Nordmenn brukte bankkorta mykje sjeldnare i mars i år enn i fjor. Samstundes handla me for større beløp kvar gong me brukte kortet. I alt vart det gjort 131 millionar transaksjonar med bankkort i Noreg i mars - 24 prosent færre enn i same månad i fjor.