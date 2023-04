Brudd mellom Per Sandberg og Bahareh Letnes

Tidligere statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet Per Sandberg og Bahareh Letnes går hver til sitt, melder TV 2.

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dit hen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen, skriver Per Sandberg i en uttalelse til kanalen.