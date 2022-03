Brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Altibox

Det er brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Altibox. Dermed risikerer Altibox-kundene å miste TV 2-kanaler fra 1. april

TV 2 varslet onsdag Altibox om at de avslutter forhandlingene om ny distribusjonsavtale. Den inneværende avtalen går ut 31. mars, og TV 2 sier i en pressemelding at det ikke er grunnlag for en ny avtale.