Bruce Springsteen avlyser alle konserter ut 2023

Bruce Springsteen og The E Street Band utsetter alle konserter i 2023 til 2024 på grunn av artistens problemer med magesår.

– Bruce Springsteen er fortsatt på bedringens vei fra magesår de siste ukene og fortsetter å motta behandling ut året, i henhold til råd fra legen. Med dette i tankene vil vi for sikkerhets skyld utsette alle resterende konserter i 2023 til 2024, skriver artisten på X/Twitter.

Han legger til at datoer for de utsatte konsertene kunngjøres neste uke, og de som ikke kan gå på disse konsertene, vil da ha 30 dager på seg til å be om refusjon.

Springsteen utsatte først konserter 16. og 18. august. Deretter ble alle konserter i september avlyst.

(NTB)