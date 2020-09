Brøytebilsjåfør dømt

En brøytebilsjåfør i 20-årene må i fengsel etter at han rygget over en eldre kvinne under snørydding i Åndalsnes i fjor. Ulykken fant sted da en 86 år gamle kvinne kom gående med sparkstøtte på en parkeringsplass han brøytet snø med en hjullaster.