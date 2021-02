Brøt koronaregler: 33 spilte kort

En mann i 30-årene må møte i Oslo tingrett torsdag neste uke. Dette fordi han ikke har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner for brudd på forskriften om å forebygge koronasmitte.

Bakgrunnen er at mannen i november i fjor arrangerte en sammenkomst for bekjente på et samlingssted han drev i Oslo.

– Av forelegget fremgår det at det var 33 personer som spilte kort eller lignende i lokalet. Straffen for dette er 20.000 kroner i bot, eller 15 dager i fengsel, sier politiinspektør Andreas Listaul Veiding i Oslo politidistrikt, til NRK.

Veiding sier arrangementet skal ha blitt observert fra utsiden av tilfeldig forbipasserende, som varslet politiet. En politibetjent skal forklare seg om dette i retten.

Mannen har ikke besvart NRKs henvendelser.

Det er satt av tre timer til å behandle saken.