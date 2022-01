Britisk statsborger siktet for drap i Haugesund

Både den drepte og de to siktede etter drapet i Haugesund er menn i 20-årene. Mannen som er siktet for drap er britisk statsborger, mens mannen som er siktet for medvirkning til drap er norsk statsborger. Også den drepte er norsk statsborger, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.