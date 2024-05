Britisk høyesterett: Assange får anke utlevering

High Court i London har på nytt behandlet ankesaken om USAs begjæring om utlevering av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (52).

Litt etter halv to skriver Reuters at høyesterett gir Assange mulighet til å anke utleveringskravet fra USA. Neste instans for saken er nå Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. En slik prosess kan ta flere år.

Det er uvisst om han blir sittende i britisk fengsel i påvente av ankebehandlingen.

I USA er han anklaget for spionasje og risikerer 175 år i fengsel. Kravene for å utlevere ham til USA er at han ikke risikerer dødsstraff og får en rettferdig rettssak.

Også Australia, hvor Assange kommer fra, ønsker ham utlevert. Der vil han etter alle øremerker være en fri mann.

Den tidligere journalisten grunnla nettstedet Wikileaks, hvor han publiserte store mengder graderte dokumenter om USAs krigføring, og krigsforbrytelser, i Afghanistan og Irak.

