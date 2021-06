Britisk helseminister går av

Storbritannias helseminister Matt Hancock går av etter at en video som viser at den gifte helseministeren kysser en av rådgiverne sine, ble publisert i den britiske avisen The Sun. Hancock, som har oppfordret britene til å holde avstand til hverandre gjennom pandemien, har beklaget at han brøt koronareglene.