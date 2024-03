Brenna: – Jeg har gjort feil

– Jeg har gjort feil ved håndtering av spørsmål om min habilitet. Jeg har vurdert habilitet for sent og for dårlig, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) da hun holdt innlegg om habilitetssakene på Stortinget i dag.

– Jeg oppdaget selv feilene jeg har gjort og har hele tiden vært åpen og ærlig om feilene, tilføyde Ap-statsråden.

Senere i dag vil et mistillitsforslag fra Frp mot Brenna falle ved voteringen i salen. Selv mener hun at det ikke er kommet vesentlig ny informasjon i saken etter at kontrollkomiteen avga sin innstilling i forrige uke.

– Opplysningene som er omtalt i pressen er ikke ny informasjon i saken, men er gjort rede for av meg i tidligere brev og redegjørelser til komiteen, sa hun og fortsatte:

– Kjernen i feilen jeg har gjort er at jeg ikke var bevisst på at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var så tett at det utløste et behov for å vurdere min habilitet overfor Utøya AS. Det er mitt ansvar.